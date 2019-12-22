بث مباشر |مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في السوبر الايطالي يلا شوت HD رابط ماتش يوفنتوس yalla shoot

مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر، حيث يدخل فريق لاتسيو مباراته المقبلة أمام نظيره فريق يوفنتوس، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق لاتسيو في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق لاتسيو في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.





ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق لاتسيو في الفترة الماضية، نجح فريق لاتسيو في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق لاتسيو أربعة أهداف في مرماه.