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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم 22/12/2019 في الدوري الإسباني بدون تقطيع

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:58 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو الأحد 22/12/2019 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يطمح فريق ريال مدريد في مواصلة الصراع بكل قوة على لقب بطولة الدوري الإسباني مع غريمه التقليدي فريق برشلونة، وذلك حينما يستضيف فريق أتلتيك بيلباو على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 في إطار مباراة من الجولة الثامنة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني.


 آخر استعدادات ريال مدريد لمُباراة أتلتيك بيلباو الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو الأحد 22/12/2019 في الدوري الإسباني لكرة القدم


تابع لايف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق أتلتيك بيلباو، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

 ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ريال مدريد في الفترة الماضية، نجح فريق ريال مدريد في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ريال مدريد ثلاثة أهداف في مرماه.


 ويدخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: تيبو كورتوا / داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / فيرلاند ميندي / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / لوكا مودريتش / رودريجو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.
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