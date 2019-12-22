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الأهلي يواجه الاتحاد في صراع صدارة ترتيب الدوري المصري

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:39 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعدما حقق الفوز فى كل المباريات ال 7 التى خاضها الفريق بالبطولة محققًا 21 نقطة فى المركز الأول، وسيواجه اليوم فريق الاتحاد السكندري فى مباراة قوية يسعي فيها الأحمر للإستمرار فى الصدارة وسلسلة الإنتصارات بينما يسعي الاتحاد فى كسر السلسلة وخطف الصدارة من الأهلي.


بينما سيواجه أيضا اليوم فريق المقاولون العرب نظيره الإسماعيلي بينما غدا ستقام ثلاث مباريات وهم طنطا وأسوان ونادي مصر ومصر المقاصة والزمالك والإنتاج الحربي.


ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الأهلي 21 نقطة

الاتحاد السكندري 20 نقطة

المقاولون العرب 19 نقطة

الزمالك 14 نقطة

سموحة 14 نقطة

الإنتاج الحربي 14 نقطة

بيراميدز 13 نقطة

إنبي 13 نقطة

الإسماعيلي 13 نقطة

حرس الحدود 10 نقاط

الجونة 10 نقاط

طنطا 9 نقاط

المصري 8 نقاط

مصر المقاصة 8 نقاط

طلائع الجيش 7 نقاط

نادي مصر 7 نقاط

وادى دجلة 6 نقاط

أسوان 5 نقاط
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