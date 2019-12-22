الأهلي يواجه الاتحاد في صراع صدارة ترتيب الدوري المصري

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعدما حقق الفوز فى كل المباريات ال 7 التى خاضها الفريق بالبطولة محققًا 21 نقطة فى المركز الأول، وسيواجه اليوم فريق الاتحاد السكندري فى مباراة قوية يسعي فيها الأحمر للإستمرار فى الصدارة وسلسلة الإنتصارات بينم

ا يسعي الاتحاد فى كسر السلسلة وخطف الصدارة من الأهلي.