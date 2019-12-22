في غياب اليوفي.. إنتر ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي

تصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز الكبير اليوم برباعيه دون رد على فريق جنوا فى لقاء ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو على ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى.





وسجل أهداف إنتر ميلان كل من روميلو لوكاكو هدفين وجليارديني هدف والشاب سيباستيانو إسبوسيتو من ركلة جزاء.





وكان فريق يوفنتوس حقق فوز هام الأربعاء الماضي على حساب سامبدوريا بهدفين مقابل هدف سجلهم باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو.





وستقام اليوم الأحد 4 مباريات وهم أتلانتا ضد ميلان وليتشي ضد بولونيا وبارما ضد بريشيا وساسولو ضد نابولي.