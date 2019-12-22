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التعديل الوزاري| من هو عمر مروان المرشح لوزارة العدل؟

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
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عمر مروان
عمر مروان
الفجر
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كشفت بعض الأنباء، أن البرلمان سوف يعتمد تغييرا وزاريا يمتد إلى نحو 10 وزارات، أهمها التضامن والزراعة والصناعة والعدل والسياحة والشؤون النيابية، ومن المتوقع  دمج وزارتي السياحة والآثار واستحداث وزارة للإعلام.

وتردد بقوة اسم المستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب ليتولى حقيبة وزارة العدل.

تخرج "مروان"، عام 1979، من كلية الحقوق، في جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا، وبعدها التحق بسلك النيابة، وعين عام 1989 معاونا للنيابة العامة، ثم تدرج في المناصبة القضائية، حتى أصبح محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام والتفتيش القضائى للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف.

في الفترة من 2011 إلى 2014، تم انتدابه للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري، كما تم انتدابه للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات متحدثاً رسمياً لها وقائما بأعمال الأمين العام، وفي الفترة من 2015 إلى 2016، تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية، وانتدب للعمل بمحكمة استئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء.
 
له خبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان والقانون، حيث حصل على دورات تدريبية من الولايات المتحدة واليابان والكويت ومصر في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.
 
يشغل منصب وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، منذ عام 2017.
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