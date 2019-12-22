جدول ترتيب الدوري الإنجليزي



اقتربت منافسات الجولة التساعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من الانتهاء بأخر مباراتين في الجولة اليوم الأحد 22 ديسمبر عقب مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي.





نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي



استطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.