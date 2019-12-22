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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:23 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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اقتربت منافسات الجولة التساعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من الانتهاء بأخر مباراتين في الجولة اليوم الأحد 22 ديسمبر عقب مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي.


نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

استطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي مانشستر سيتي إلى 38 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يينما يقف رصيد نادي ليستر سيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.


متصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.


جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:


1- ليفربول 49 نقطة
2- ليستر سيتي 39 نقطة
3- مانشستر سيتي 38
4- تشيلسي 29 نقطة
5- شيفيلد يونايتد 28 نقطة
6- ولفرهامبتون 27 نقطة
7- توتنهام 26 نقطة
8- مانشستر يونايتد 25 نقطة
9- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة
10- بيرنلي 24 نقطة
11- أرسنال 23 نقطة
12- كريستال بالاس 23 نقطة
13- برايتون 20 نقطة
14- بورنموث 19 نقطة
15- إيفرتون 19 نقطة
16- وست هام يونايتد 19
17- ساوثامبتون 18 نقطة
18- أستون فيلا 15 نقطة
19- نورويتش سيتي 12 نقطة
20- واتفورد 9 نقاط
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