كل ما تريد معرفتة عن مواجهة واتفورد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي





واتفورد 4 – 2 – 3 – 1



بين فوستر



أدريان ماريابا – كريستيان كابسيلي – كريج كاتكارت – كيكو فيمينيا



إيتيان كابوي – عبدالله دوكوريه



ويل هيوز – جيرارد ديليفيو – إسماعيلا سار



تروي ديني





تاريخ مواجهات واتفورد ضد مانشستر يونايتد



تقابل الفريقان في 32 مباراة سابقة على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز اليونايتد خلالها في 22 لقاء، مقابل خمسة لقاءات لصالح واتفورد، وإنتهت خمس أخرى بالتعادل.