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كل ما تريد معرفتة عن مواجهة واتفورد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:19 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفاً على نادي واتفورد اليوم الأحد، لحساب مواجهات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بملعب فيكاردج رود، معقل نادي واتفورد.


ويسعى نادي مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولشاير في العودة بالنقاط الثلاث من ملعب فيكاردج، ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي، والإستفادة من نتيجة مباراة توتنهام وتشيلسي والتي ستصب في مصلحة اليونايتد شرط فوزه على واتفورد.


بينما يسعى واتفورد بقيادة نايجل بيرسون للفوز، من أجل الهروب من مؤخرة الجدول، والتي يحتلها الفريق برصيد 9 نقاط.


آخر أخبار الفريقين

يستمر غياب كلاً من سباستيان برودل وداريل يانمات وتوم كليفرلي وداني ويليبيك وخوسيه هوليباس، بيد أن من المقرر أن يعود الثنائي روبيرت بيريرا وآدم ماسينا لصفوف الفريق قبل مواجهة اليونايتد.


أما بخصوص الشياطين الحمر، يتواصل غياب النجم الفرنسي بول بوجبا، ومعه الثنائي تيموثي فوتسو منساه وإيريك بايلي، بينما يعود للفريق دييجو دالوت.


التشكيل المتوقع لمباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد

وفي ضوء تلك الغيابات، من المتوقع أن يكون تشكيلي الفريقين على النحو التالي:


مانشستر يونايتد 4 – 2 – 3 – 1

دافيد دي خيا

ىرون وان بيساكا - هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – لوك شاو

سكوت ماكتومناي – فريد

دانيل جيمس – جيسي لينجارد – أنتوني مارسيال

ماركوس راشفورد


واتفورد 4 – 2 – 3 – 1

بين فوستر

أدريان ماريابا – كريستيان كابسيلي – كريج كاتكارت – كيكو فيمينيا

إيتيان كابوي – عبدالله دوكوريه

ويل هيوز – جيرارد ديليفيو – إسماعيلا سار

تروي ديني


تاريخ مواجهات واتفورد ضد مانشستر يونايتد

تقابل الفريقان في 32 مباراة سابقة على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز اليونايتد خلالها في 22 لقاء، مقابل خمسة لقاءات لصالح واتفورد، وإنتهت خمس أخرى بالتعادل.


موعد مباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

تقام المباراة اليوم الأحد 22 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عيوسف سيف، ويديرها الحكم لي ماسون.
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