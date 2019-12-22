مي سليم تشعل "إنستجرام" بصور جديدة لها



وشاركت"سليم" مجموعة صور جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة تستعرض من خلالها تسريحة شعرها، حيث ظهرت مرتدية بلوفر باللون الاسود، وبه أزرار ذهبية، وتسريحه شعر ويفي، وأعتمدت علي مكياجا هادئًا ناسب إطلالتها الجذابة.



وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها بالأبداء عن رأيهم، وجاءت تعليقات كالتالي: "جميلة ما شاء الله، حلو أوي لون شعرك، ايه الجمال ده يا مي، وحشتيني حلوة اوي بجد، شكلك كيوت أوي."





مشاركة مي سليم في مسلسل "حواديت الشانزلزيه"

يشار إلى أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي يعرض حالياً، واستطاع أن يخطف قلوب الجمهور من أول حلقة عرضت على التليفزيون.



وتدور أحداثه"حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، من بطولة كوكبة من النجوم وهم"إياد نصار، وإنجى المقدم، وداليا مصطفى، ومى سليم، وإدوارد، وأمانى كمال، وعمر الشناوى، وفريدة سيف النصر، وآخرون، قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.



"حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، إنتاج شركة "سينرجى".





تهتم الفنانة مي سليم، بالتواصل الدائم مع محبيها ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".