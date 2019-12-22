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التعديل الوزاري| من هو السيد القصير المرشح لوزارة الزراعة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:11 ص
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السيد القصير
السيد القصير
الفجر
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ساعات قليلة ويعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تغييرًا في حكومته على البرلمان، لإقراره، وتردد اسم السيد القصير، وزيرا للزراعة خلفا للدكتور عز الدين أبوستيت.

السيد محمد القصير، 62 عاما، يحمل في جعبته أكثر من 30 عاما من العمل المصرفي في العديد من البنوك، حيث التحق بالبنك الأهلي المصري منذ عام 1980، وتدرج في المناصب إلى أن وصل إلى وظيفة عضو مجلس إدارة ورئيس أول مجموعة مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك.

في عام 2016، قرر رئيس الوزراء، تعيين "القصير"، رئيسًا لمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، بدلا من عطية سالم، عقب احتجاجات قام بها العاملون في البنك رفضا لسياسات رئيسه السابق، ومنذ توليه هذا البنك أكد أنه لا توجد أية حالات حبس لعملاء البنك الزراعى من أصحاب المديونيات المتعثرة، وأن هناك مرونة كبيرة فى التعامل مع هذا الملف.

شغل "القصير" أيضا رئاسة مجموعة من المؤسسات المالية والشركات، وحصل على العديد من الدورات المصرفية المتخصصة داخليا وخارجيا خاصة المرتبطة بالمخاطر.
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وزير الزراعة لبرلمان السيد القصير التغيير الوزاري التعديل الوزاري

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