التعديل الوزاري| من هو السيد القصير المرشح لوزارة الزراعة

ساعات قليلة ويعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تغييرًا في حكومته على البرلمان، لإقراره، وتردد اسم السيد القصير، وزيرا للزراعة خلفا للدكتور عز الدين أبوستيت.





السيد محمد القصير، 62 عاما، يحمل في جعبته أكثر من 30 عاما من العمل المصرفي في العديد من البنوك، حيث التحق بالبنك الأهلي المصري منذ عام 1980، وتدرج في المناصب إلى أن وصل إلى وظيفة عضو مجلس إدارة ورئيس أول مجموعة مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك.





في عام 2016، قرر رئيس الوزراء، تعيين "القصير"، رئيسًا لمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، بدلا من عطية سالم، عقب احتجاجات قام بها العاملون في البنك رفضا لسياسات رئيسه السابق، ومنذ توليه هذا البنك أكد أنه لا توجد أية حالات حبس لعملاء البنك الزراعى من أصحاب المديونيات المتعثرة، وأن هناك مرونة كبيرة فى التعامل مع هذا الملف.



