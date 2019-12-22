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ياسمين صبري وأحمد مجدي في كواليس مسلسل "فرصة تانية"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:39 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شارك الفنان الشاب أحمد مجدي، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له برفقة الفنانة ياسمين صبري، من كواليس مسلسلهما المقبل "فرصه تانيه".
 
وعلق على الصورة قائلًا: "استنونا في مسلسل فرصة تانية في رمضان".

وتفاعل معه جمهورة ومحبيين الثنائي علي الصورة معلقين بأنهم ينتظرون العمل بفارغ الصبر.

مسلسل فرصة تانية
وبعد المسلسل فرصه تانيه لياسمين صبرى،ثانى بطولة لها فى الدراما التليفزيونية، وسيشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد مجدى، دياب، ومت تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقص عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وثاني مشاركة مع الشركة فى الدراما بعد مسلسل " حكايتي" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي .


مسلسل الآنسة فرح
جدير بالذكر ان الفنان أحمد مجدي يشارك في مسلسل "الانسة فرح"، مع الفنانة أسماء أبو اليزيد والي سيعرض قريبا علي إحدى القنوات الفضائيه.

ويشار إلى أن الفنان احمد مجدى يشارك في بطولة فيلم "طلعت حرب٢"، الفيلم من المخرج مجدي أحمد علي، و السيناريو والحوار الكاتبة هنزادة فكري.

وتدور أحداث الفيلم في الستينات ويعرض أبرز القضايا في تلك الفتره من خلال 4 قصص.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى الدرامية هي مسلسل "حكايتى" وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى .



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الكلمات المفتاحية

منوعات فن الفجر الفني الانسة فرح

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