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لسه الرحلة طويلة قدامك.. حماقي يوجه رسالة لفهد مفتخر بعد خسارته لقب ذا فويس

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:57 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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حرص النجم محمد حماقي، على تقديم الدعم لفهد مفتخر، متسابق فريقه في برنامج "ذا فويس" وذلك بعد خسارة الأخير لقب البرنامج.

ونشر حماقي صورة له بجانب فهد عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وعلق قائلًا: "‏فهد، كانت مغامرة وتجربة تستاهل كل التعب والمجهود اللي بذلته، سواء كسبت اللقب أو لأ، مشوارك الفني بدأ النهاردة ولسه الرحلة طويلة قدامك".

وأضاف حماقي رسالته إلى فهد، قائلاً: "رفعت راسي وشرفت بلدك المغرب وكل الوطن العربي.. وألف مبروك لمهدي وكمان لرضوان ولبنت بلدي إيمان، أحسنتم جميعًا وأثبتتوا إنكم تستحقوا الوصول للنهائي".

يشار إلى أن أمس السبت كانت آخر حلقات الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس" وكان حصل على لقب البرنامج التونسي مهدي عياشي، من فريق راغب علامة.
لسه الرحلة طويلة قدامك.. حماقي يوجه رسالة لفهد مفتخر بعد خسارته لقب ذا فويس
لسه الرحلة طويلة قدامك.. حماقي يوجه رسالة لفهد مفتخر بعد خسارته لقب ذا فويس
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