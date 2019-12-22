التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

يطرح الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، تغييرا وزاريا على البرلمان، لكي يعتمده، وكشفت بعض الأنباء أن التغيير يمتد إلى نحو 10 وزارات، أهمها التضامن والزراعة والصناعة والعدل والسياحة والشؤون النيابية، ومن المتوقع دمج وزارتي السياحة والآثار واستحداث وزارة للإعلام.





ونعرض لكم في السطور التالية أبرز الراحلين عن الحكومة، وفقا للتوقعات التي تم تداولها.





غادة والي، وزيرة التضامن والتي سوف تتولى منصبا أمميا.





وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، والمرشح لهذه الحقيبة بدلا منه السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعي.





رانيا المشاط ، وزيرة السياحة حيث سيتم دمج هذه الوزارة مع وزارة الآثار بقيادة الدكتور خالد العناني.





المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والمرشح بدلا منه الدكتور عمر مروان.



