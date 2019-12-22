Advertisements
Advertisements
Advertisements

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:34 ص
Advertisements
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الفجر
Advertisements
يطرح الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، تغييرا وزاريا على البرلمان، لكي يعتمده، وكشفت بعض الأنباء أن التغيير يمتد إلى نحو 10 وزارات، أهمها التضامن والزراعة والصناعة والعدل والسياحة والشؤون النيابية، ومن المتوقع  دمج وزارتي السياحة والآثار واستحداث وزارة للإعلام.

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز الراحلين عن الحكومة، وفقا للتوقعات التي تم تداولها.

غادة والي، وزيرة التضامن والتي سوف تتولى منصبا أمميا.

وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، والمرشح لهذه الحقيبة بدلا منه السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعي.

رانيا المشاط ، وزيرة السياحة حيث سيتم دمج هذه الوزارة مع وزارة الآثار بقيادة الدكتور خالد العناني.

المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والمرشح بدلا منه الدكتور عمر مروان.

عمرو نصار، وزير الصناعة، والمرشح بدلا منه نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبرلمان الحكومة التغيير الوزاري التعديل الوزاري

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 10 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 11 ساعة

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

منذ حوالي 11 ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من رئيس وزراء أثيوبيا على استهداف المساجد

منذ 36 دقيقة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى بكري: التعديل الوزاري خلال ساعات.. وهذه هي الأسماء المرشحة

منذ حوالي 7 ساعات

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

إلغاء وزارة واستحداث أخرى.. ساعات قبل التعديل الوزاري المرتقب

مصطفى بكري: هذه الوزيرة أول الراحلين في التغيير القادم

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:00 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

08:43 م

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status