بالبيجامة وبدون مكياج.. إيمي سمير غانم في أحدث ظهور لها (صورة)

وحازت الصور على تفاعل كبير من قبل متابعيها ومحبيها الذين أشادوا بجمالها الطبيعي.



تكريم إيمي من النايل دراما

كرمت إدارة قنوات النايل نجوم الفن الذين تميزوا في الدراما هذا العام، وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبري بمصر الجديدة، برعاية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتم تكريم إيمي عن مسلسل "سوبر ميرو"، التي شاركت بيه في الموسم الرمضاني الماضي.



آخر أعمالها الفنية

يشار أن الفنانة ايمي سمير غانم، خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل"سوبر ميرو" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وسوبر ميرو تأليف أحمد محيي، محمد محمدي، إخراج وليد الحلفاوي.



تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول “ميرو” وهي من الأبطال الخارقة مثل “سوبر مان”، وغيرها من الشخصيات الخيالية المسلسل يشارك في بطولته ايمي سمير غانم،عمر الشناوي ، حمدي الميرغني، سمير غانم، محمد ثروت، احمد محيي، محمد محمدي وغيرهم، اضافة الى فنانين كضيوف شرف في المسلسل.









شاركت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها مرتديه بيجامه باللون الكحلي وبدون مكياج وتسريحه شعر ناعمة