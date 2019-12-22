الطقس السيء يقتل 8 أشخاص في أوروبا

ارتفعت، السبت، حصيلة ضحايا هبوب العاصفة إيلزا منذ الخميس في المناطق الغربية من أوروبا إلى 8، حيث لقي 6 أشخاص حتفهم منذ هبوب العاصفة في إسبانيا واثنان في البرتغال، كما أدى سوء الأحوال الجوية، إلى تعطيل حركة السكك الحديد بين لشبونة وبورتو بسبب فيضانات غمرت الشبكة.





وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد لقيت كورية جنوبية مصرعها بسبب سقوط حطام عليها في مدريد، وقضى متزلج هولندي غرقا في جنوب غرب اسبانيا وجرف فيضان نهر سائق سيارة جنوبها وفقد رابع في البحر قبالة السواحل الفرنسية، ما رفع حصيلة الوفيات بسبب الطقس إلى 8 أشخاص.



