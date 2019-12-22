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ديانا حداد تقترب من حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بأغنية "إلى هنا"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:46 ص
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بوابة الفجر
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تخطت أغنية "إلى هنا" للنجمة ديانا حداد حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي المتنوعة أهمها قناتها الرسمية في "يوتيوب"، مؤكدة سعادتها بعذا النجاح الذي سجله حب الجمهور ومتابعته المستمرة.

وتتصدر "البرنسيسة" كما يلقبها جمهورها عدد من أغلفة المجلات والصحف الورقية العربية، عبر لقاءات تحدثت خلالها عن جديدها الذي بات في مراحله الأخيرة، حيث ستقوم خلال أيام قليلة بوضع صوتها على أغنية جديدة من اللون البدوي اللبناني، بعد الإنتهاء من عملية تنفيذها وتسجيلها وتوزيعها موسيقياً ما بين ستوديوهات بيروت ودبي، حيث تحمل الأغنية كلمة مؤثرة ولحناً مميزاً سيرى النور قريباً.




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