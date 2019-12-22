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أول تعليق من رئيس وزراء أثيوبيا على استهداف المساجد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:59 ص
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رئيس وزراء أثيوبيا
رئيس وزراء أثيوبيا
الفجر
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نشر رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، بيانا، الأحد، أدان فيه الهجمات التي استهدفت عددًا من المساجد، والتي  وصفها بـ"الجبانة"، وتهدف لإشعال فتنة في البلاد التي يدين أغلبها بالمسيحية، ويمثل المسلمون أقلية فيها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قد قال "أحمد"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محاولات المتطرفين لتدمير تاريخنا الغني بالتسامح الديني والتعايش لا مكان لها في إثيوبيا الجديدة المتطلّعة إلى الازدهار"، وضيفا: "أنا أدين هذه الأعمال الجبانة وأدعو جميع الإثيوبيين المحبين للسلام للاستفادة من معرفتنا العميقة بالتعايش ومخزوننا من الاحترام".

الجدير بالذكر أن مساجد في مدينة موتا الواقعة على بعد حوالي 350 كلم شمال العاصمة أديس أبابا تعرضت  لهجمات، كما استهدف هجوم كنيسة في المنطقة أيضا، ولكن غير معروف هل أسفرت عن خسائر بشرية أم لا.
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رئيس وزراء أثيوبيا استهداف المساجد أخبا

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