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نجوى كرم ترتدي زي "بابا نويل" (صورة)

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:14 ص
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بوابة الفجر
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نشرت الفنانة نجوى كرم، صورًا ومقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "إنستجرام" من أجواء زيارتها لجمعية "أيام الرجا" في لبنان للاحتفال مع الأطفال بعيد الميلاد.

ظهرت نجوى كرم، بملابس شخصية بابا نويل الشهيرة وتحمل في يدها جرسا.

هذا ويستعد الملايين من الأشخاص للاحتفال بالمناسبة من خلال اقتناء الهدايا وتزيين البيوت بالأضواء على غرار بائعي المحلات، الذين يقومون بدورهم  بتزيين واجهات محلاتهم بالأضواء والشموع وبأشجار عيد الميلاد التي تضفي طابعا جميلا ينعكس على المارين كما تعج شوارع المدن الرئيسية بالمواطنين القادمين للاحتفال وقضاء أفضل الأوقات.


نجوى كرم ترتدي زي "بابا نويل" (صورة)
نجوى كرم ترتدي زي "بابا نويل" (صورة)
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الكلمات المفتاحية

نجوى كرم مزيكا عيد ميلاد انستجرام

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