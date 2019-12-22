البحرية الليبية لـ تركيا: جاهزون لأي احتمالات

أعلنت القوات البحرية الليبية، جاهزيتها وأنها في حالة تأهب قصوى، استعدادا لرد فعل تركي، بعد احتجاز طاقم سفينة تركي الجنسية، وفقا لما أفادت "العربية نت".





وقال رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، إنهم جاهزون تحسبّا لاحتمال دفع تركيا بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا، استجابة لطلب حكومة الوفاق بالحصول على دعم لوجستي.





وشدد "المهدوي"، على أن البحرية الليبية جاهزة لكل الاحتمالات، ولديهم القوة الكافية لصد أي انتهاكات، وهناك متابعة دقيقة لكل السفن القادمة من الغرب الليبي.



