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إلتهابات الحوض تبعد مدبولي عن مواجهة المقاولون العرب بالدوري

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:02 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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علم مراسلنا ان احمد مدبولي لاعب الاسماعيلي سوف يغيب عن مواجهة المقاولون العرب بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام
والمقرر لها غدا الاثنين على ملعب المقاولون العرب بسبب الاصابة.

ومن المقرر ان يخضع مدبولي لاشعة السونار اليوم لتحديد مدى الاصابة وبناءا عليه تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وعانى احمد مدبولي من ألام الحوض خلال الشهر الاخير ولكنه أصر أن يشارك في المباريات رغم اصابته.


وأعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب مساء الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الإسماعيلي 18 لاعبا وهم :-

حراسة المرمى : محمد مجدي - محمد فوزي

خط الدفاع : محمد هاشم - محمد عمار - محمد مجدي - أحمد أيمن - محمود البدري

خط الوسط : عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - همام طارق - عبد الرحمن مجدي - بيكيتي سيلفا - محمد صادق

خط الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي حازم مرسي.

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