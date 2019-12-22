تعرف على السقف الزمني لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي (فيديو)



وقال "شبانة" خلال مقابلة مع قناة "العربية" إن خارطة الطريق الحالية تنص على ضرورة الوصول إلى اتفاق نهائي وحاسم لسد النهضة بحلول منتصف شهر يناير القادم.



وأكد شبانة، أن الجولة الحالية من الاتفاقات يحضرها ممثلاء عن الولايات المتحدة، ومندوبين عن البنك الدولي الدولي للتنمية.



وشدد مدير مركز البحوث الإفريقية في جامعة القاهرة، على أن المباحثات الماراثونية لن تستمر إلى الأبد.



يذكر أن فعاليات الاجتماع الثالث على المستوى الفنى لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، انطلق فى العاصمة السودانية الخرطوم، والتى تستمر حتى اليوم الأحد، بمشاركة ممثلين من البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم مراقبين للاجتماعات.



ويبحث الوزراء النقاط العالقة الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة للملء والتشغيل، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وإعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة فى هذه العناصر.



كشف أيمن شبانة، مدير مركز البحوث الإفريقية في جامعة القاهرة، السقف الزمني لمفاوضات دول مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.