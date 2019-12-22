التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في السوبر الإيطالي

يستضيف ملعب الملك سعود معقل الهلال السعودي بالعاصمة السعودية الرياضي، مباراة قوية بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو، للمنافسة على لقب بطولة السوبر الإيطالي.





ويلعب يوفنتوس المباراة بإعتباره حاملًا لقب بطولة الدوري الإيطالي، فيما تواجد لاتسيو، بإعتباره حاملًا ل لقب بطولة الكأس الإيطالية.





موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالسوبر الإيطالي



وتُقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو



ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري، بالإضافة إلى قناة السعودية سبورت.





التشكيل المتوقع للفريقين.



ومن المنتظر أن يدفع ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.



خط الدفاع: أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - كواردرادو.



خط الوسط: إيمري تشان - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة

باولو ديبالا.



خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين.