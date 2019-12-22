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نجم المقاولون يعدد لـ"الفجر الرياضي" أسباب تفوق الفريق.. وطموح المربع الذهبي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:53 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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أشاد محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب، بما يقدمه فريقه خلال الفترة الاخيرة من أداء جيد وانتصار تلو الأخر

وفاز المقاولون العرب على حرس الحدود بالجولة التاسعة في الدقيقة الاخيرة بهدف محمد سالم

وقال سالم في تصريحات خاصة لمراسل الفجر الرياضي : سعيد بما يقدمه الفريق واتشرف ان اكون فرد من بين افراده

واردف : الفوز الاخير كان هام للغاية، وهدفي في الدقيقة الاخيرة من المباراة منح فريقي الثلاثة نقاط وكان فارقا وهذا امر اسعدني

وتابع : طموحنا يتجدد كل مباراة تلو الاخرى، المكسب بيجيب مكسب

واكد : نسعى لحصد اكبر عدد من النقاط خلال الدور الاول، لكي ننافس بنهاية الموسم على التواجد بالمربع الذهبي.

واتم كلماته : نمتلك فريق مميز ولاعبون يطمحون في تقديم الافضل دائما تحت قيادة فنية لجهاز فني على اعلى مستوى وادارة لا تقصر معنا في اي شىء.


المقاولون العرب بالمركز ال3 برصيد 19 نقطة حصيلة 9 مباريات بواقع 6 فوز و2 خسارة وتعادل وحيد
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الكلمات المفتاحية

محمد سالم المقاولون العرب الدوري المصري

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