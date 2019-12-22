عبدالعزيز عبدالشافي يمدح نجم الفريق ويؤكد بقاؤه مع بيراميدز

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني لنادي بيراميدز، والمدرب المؤقت للفريق، عن رضاه بالتعادل مع المصري (1-1)، اليوم السبت، في ختام الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.





وقال زيزو، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن فريقه قدم مباراة كبيرة على مستوى الروح القتالية، وتنفيذ التعليمات.





وأضاف أن اللعب الجماعي للفريقين، جعل المباراة متكافئة، لكن المصري استغل تراجع أداء بيراميدز، في بعض الوقت، ونجح في تسجيل التعادل.





وأبرز أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، مؤكدا أنه سيعمل على علاج هذه المشكلة، في المرحلة المقبلة.





وأوضح زيزو، في تصريحات تليفزيونية بعد نهاية المؤتمر الصحفي، أن فريقه يحتاج لتدعيم في مركز رأس الحربة، وأيضا صانع الألعاب، خلال انتقالات الشتاء.



