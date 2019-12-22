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تصريحات جديدة من خالد منتصر عن الحجاب والنقاب والأزهر (فيديو)

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:44 ص
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خالد منتصر
خالد منتصر
جرجس ميلاد
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جدد الدكتور خالد منتصر، الإعلامي وأستاذ الجلدية، تصريحاته حول النقاب والحجاب وهجومه على مؤسسة الأزهر الشريف.

وقال "منصر" خلال استضافته مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي ام سي" على قناة "دي ام سي"، إن النقاب إخفاء هوية، مؤكدا أن الزي محمل بأفكار أخرى، وأنه لم يعترض على الاحتشام ولكن ملامح الوجه يجب ألا تختفي.

وعن للحجاب، قال "منتصر"، إنه ليس رافضًا للحجاب، ولكنه يرفض حزمة الأفكار التي تلازم الحجاب وتأتي معه في بعض الأحيان، مضيفا: "لو واحدة لابسه حجاب كدا عادي خلاص مفيش مشكلة، لكن عندما تختار سيدة ارتداء الحجاب وفي دماغها حزمة أفكار زي إذا تعطرت المرأة فهي زانية، هي دي المشكلة".

وعن الأزهر، أكد "منتصر" أنه لا يُهاجم الأزهر، ولكنه يختلف مع تيار داخله يخشى أن يقوم هذا التيار باختطاف الأزهر الشريف، موضحًا أن الدكتور سعد الدين الهلالي من أعز أصدقائه، متسائلًا " أليس هذا الرجل أزهري بل أستاذ في الأزهر ومقارنة الأديان؟ إزاي بقى بهاجم الأزهر".

وأشار إلى أن من يدعون التدين لا يختلفون بالفكر، ولكن بالشتائم، وأفكارى ليست جديدة على المجتمع المصرى حتى رفض الحجاب، مشددا على أنه مستهدف لأنه ناشط على "السوشيال ميديا"، ومن يؤمن بأفكاره ليس في حاجة للشتائم، مؤكدا أنه يجب الدفاع عن الفكرة بفكرة، وليس بالشتائم والهجوم.
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الكلمات المفتاحية

شتا خالد منتصر النقاب الحجاب الأزهر

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