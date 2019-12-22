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اللاعب الأسوأ حظاً في كأس العالم للأندية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:29 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أسدل الستار على منافسات كأس العالم للأندية، والذي توج به ليفربول الإنجليزي، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز أمام فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد.


بات الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال السعودي، اللاعب الأسوأ حظاً في المونديال، وذلك بعد أن حصد فريقه السابق فلامنجو، المركز الثاني في كأس العالم للأندية.


فيما حصد الهلال المركز الرابع بكأس العالم للأندية، بعد الخسارة أمام مونتيري المكسيكي، بركلات الجزاء، بنتيجة 4-3.


جوستافو كويلار انتقل إلى الهلال السعودي، في انتقالات الصيف الماضية، في شهر أغسطس، قادماً من فلامنجو البرازيلي.


كويلار توج مع الهلال بدوري أبطال آسيا 2019، على الرغم من أنه لم يشارك في أي مباراة.


في الوقت ذاته، احتسب له لقب كوبا ليبرتادوريس، بعد أن شارك مع فريقه السابق فلامنجو، في البطولة في 10 مباريات، حتى أن وصل الفريق إلى دور ربع النهائي، قبل أن ينتقل للهلال.


جدير بالذكر أن كويلار شارك مع الهلال حتى الآن في 12 لقاء، صنع هدف وحيد، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين و كأس الملك وكأس العالم للأندية.


كويلار واجه فريقه السابق فلامنجو، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، والذي خسره الهلال بثلاثية مقابل هدف
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