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موعد مباراة ريال مدريد اليوم| كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو بث مباشر| مشاهدة مباراة الريال beIN Live

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:13 ص
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بوابة الفجر
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لخوض مباراة أمام اتليتك بلباو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.


ويستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الميرنجي، اليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، مباراة قوية لأصحاب الأرض، خاصةً أن الفريق، قادم من تعادل سلبي أمام برشلونة في الكلاسيكو.


موعد مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو

وتُقام مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو

وتُذاع مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.


وحقق ريال مدريد تعادلّا سلبيا أمام برشلونة، الأربعاء الماضي على ملعب كامب نو، بالجولة المؤجلة من الإسبوع العاشر لليجا.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 36 نقطة خلف المتصدر برشلونة برصيد 39 إلا أن الأخير يسبق بمباراة، بينما يحتل أتليتك بلباو المركز الثامن برصيد 27 نقطة.
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