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شاهد.. أغنية "تسلم الأيادي" النسخة الليبية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:35 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
جرجس ميلاد
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عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو لأغنية "تسلم الأيادي" النسخة الليبية، غناء الشاب منصور ومحمد البركي، على نفس لحنها المصري.

ويخوض الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر، عملية عسكرية كبرى، لإنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة على ثلاث مدن ليبية على رأسها العاصمة طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي أمهل الجمعة، ميليشيات مصراتة 72 ساعة للانسحاب من طرابلس وسرت الليبيتين، مهددا بمواصلة قصف ميليشيات مصراتة في ليبيا إذا لم تنسحب من سرت وطرابلس.

فيما أصدرت القيادة العامة للجيش بيانًا، الجمعة، حول العملية النوعية التي تمت في مصراتة ليل الخميس، بغارات جوية على عدة مواقع عسكرية في مصراتة، كانت تستخدم لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل الميليشيات المسلحة.

وأغار الجيش الوطني الليبي على مواقع كتائب الوفاق في عين زارة بمحيط العاصمة طرابلس. كما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة للجيش عن تنفيذ أكثر من 10 ضربات جوية متتالية على مواقع لميليشيات مصراتة.

وأضاف البيان أنّ الحصيلة الأولية كانت سقوط حوالي 25 شخصًا بين قتيل وجريح. وأوضح البيان أن الغارات استهدفت مخزن ذخيرة أصيب إصابة مباشرة.
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الكلمات المفتاحية

ميليشيات مصراته طرابلس تسلم الأيادي الجيش الليبي

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