سميرة سعيد تريند على جوجل بعد انتهاء ذا فويس





تصدرت المطربة سميرة سعيد، مركزًا متقدمًا بقائمة تريند جوجل، وذلك بعد انتهاء آخر حلقات برنامج المسابقات الأشهر في الوطن العربي وإعلان الفائز باللقب.





وأسدل الستار عن فوز متسابق فريق السوبر ستار راغب علامة هو التونسي مهدي عياشي، وحصوله على لقب أحلى صوت، كما حصل على ألبوم من إنتاج بلاتينيوم ريكوردز.





واشتملت الحلقة على عدة مفاجآت وهي طرح الفنانة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "هوليلة"، وقام أيضًا الفنان راغب علامة بغناء أغنيته الجديدة "كان غيرك أشطر"، أما حماقي فقام بغناء أغنيته "يا ستار".





كما قام المتسابقين الأربعة بغناء أغنية تحمل اسم" حب الأيام"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع جون ماري رياشي.



