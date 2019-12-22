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هذه تفاصيل "كبسولة" أماني الخياط الجديدة على "اكسترا نيوز"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:15 ص
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أماني الخياط
أماني الخياط
جرجس ميلاد
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كشفت الإعلامية أماني الخياط، تفاصيل برنامجها الجديد "الكبسولة" الذي سينطلق الأسبوع الجاري على شاشة قناة "إكسترا نيوز" في إطار خطتها البرامجية الجديدة.

وقالت "الخياط"، خلال حوارها مع الإعلاميتين ريهام السهلي ولما جبريل في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن فكرة برنامجها تقوم على عرض كافة الموضوعات بمصادرها، وعرض وثائق حصرية من مصر أو بريطانيا أو المسروقة في الأستانة، وحوار مع مصدر له تجربة.

وأضافت "الخياط" أن البرنامج سيوثق بالصوت والصورة الأحداث خلال ساعة زمنية، وسيبعد عن التخمين والرأي أو فك الشفرة أو الاستنتاج، مشيرة إلى أن البرنامج سيغطي عنوان واحد فقط خلال الحلقة بطريقة مركزة.
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