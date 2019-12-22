مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 في حريق هائل بـ"لاس فيجاس"

أعلنت السلطات الأمريكية، مصرع 6 آخرين في اندلاع حريق، بمبنى سكني في مدينة لاس فيجاس، السبت، لافتة إلى أن استخدام موقد التدفئة ربما يكون السبب في الحريق.





وقالت سلطات مدينة لاس فيجاس، إن الحريق اندلع في شقة واقعة في الطابق الأول من مبنى سكني مكون من 3 طوابق، وهو يعتبر الأسوأ من حيث عدد الضحايا منذ إنشاء مركز الإنقاذ في المدينة.



