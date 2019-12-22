فيديوجراف.. أسباب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار



وتباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل يوم السبت 21 ديسمبر في بعض البنوك الخاصة والحكومية، حيث سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وسجل نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع في في البنك الأهلي المصري، ونحو 16.00 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع، في بنك المشرق.



ومن بين الأسباب التى ذكرت في الفيديو جراف: "وصول صافي الاجتياطات الأجنبية في نوفمبر 2019، إلى 45.35 مليار دولار، وارتفاع معدل تحويلات المصريين في الخارج، وصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة في أهم موارد النقد الأجنبي، وزيادة قيمة الصادرات، وزيادة إيرادات السياحة.



عرض برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فيديو جراف يكشف العوامل والأسباب التي أدت إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية.