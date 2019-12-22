عمرو دياب يغني "يوم تلات" بتوزيع جديد في حفل "ميدل بيست"

وشهد الحفل غناء الهضبة أغنيته الشهيرة "يوم تلات" بتوزيع جديد.

وقام الهضبة خلال الحفل بالغناء على المسرح ومعه النجمة دينا الشربيني، التي ترافقه دائمًا في كل حفلاته، كما حرص على تقديم بعض من النجوم بوقفوهم معه على المسرح والغناء معه، مثل الملحن عمرو مصطفى، أكرم حسني، شيكو ".





شهد الحفل تقديم عمرو دياب، مجموعة من أشهر أغانيه لتوزيعات جديدة مع منتجي الموسيقى العالمية "ريهاب" و"افروجاك"



