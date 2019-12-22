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عمرو دياب يغني "يوم تلات" بتوزيع جديد في حفل "ميدل بيست"
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:19 ص
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أشعل الفنان عمرو دياب حفل "ميديل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.
وشهد الحفل غناء الهضبة أغنيته الشهيرة "يوم تلات" بتوزيع جديد.
وقام الهضبة خلال الحفل بالغناء على المسرح ومعه النجمة دينا الشربيني، التي ترافقه دائمًا في كل حفلاته، كما حرص على تقديم بعض من النجوم بوقفوهم معه على المسرح والغناء معه، مثل الملحن عمرو مصطفى، أكرم حسني، شيكو ".
شهد الحفل تقديم عمرو دياب، مجموعة من أشهر أغانيه لتوزيعات جديدة مع منتجي الموسيقى العالمية "ريهاب" و"افروجاك"
يذكر أن هذا الحفل هو الثالث لعمرو دياب ضمن فاعليات موسم الرياض حيث أحيا من قبل حفلين كبيرين على مسرح محمد عبده ومسرح أبو بكر سالم.
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