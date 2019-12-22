انطلاق عرض فيلم عن ثورة "الضباط الأحرار" الروس

يبدأ يوم 26 ديسمبر الجاري عرض فيلم "اتحاد الإنقاذ" للمخرج الروسي، أندريه كرافتشوك.

وتم تصوير الفيلم بدعم من القناة التلفزيونية الروسية الأولى حيث تولى مدير القناة، قسطنطين أرنست، الإشراف على إنتاجه.

ويروي الفيلم قصة ثورة "الديسمبريين" - الضباط الأحرار الروس في ديسمبر عام 1825 وذلك بعد انتصار روسيا في الحرب ضد نابليون ومشاركة الجيش الروسي في احتلال فرنسا أعوام 1813 – 1817.





واتخذ منتجو الفيلم وكاتبا السيناريو، نيكيتا فيسوتسكي، و،أوليغ مالوفيتشكو، لأول مرة في تاريخ السينما السوفيتية والروسية موقفا موضوعيا من تلك الثورة دون أن يقفوا إلى جانب أحد من طرفي الصراع السياسي وهما القيصر نيقولاي الأول والضباط الأحرار الروس.





وقد دعا وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، إلى إدخال فيلم "إتحاد الإنقاذ" في برنامج الأفلام السينمائية الواجب عرضها في المدراس الثانوية الروسية.





يذكر أن الفليم عرض يوم 18 ديسمبر الجاري للنقاد والمحترفين السينمائيين في دار السينما "أكتوبر" بموسكو.