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"أديب" عن مفاوضات سد النهضة بالخرطوم: "مش متفائل المرة دي"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:38 ص
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سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
جرجس ميلاد
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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن عدم تفاؤله حول اجتماع وزراء الري لمصر وإثيوبيا والسودان، لاستكمال مفاوضات سد النهضة المنعقدة حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "أنا مش متفائل المرة دي، الاجتماع اللى فات كنت متفائل جدا، لكن المرة دي مش عارف ليه".

وأشار إلى أن الكتابات الصحفية في إثيوبيا تحمل في طياتها تحريضا ضد مصر، ورفض للمطالب المصرية، مؤكدا أن هذا الأمر تسبب له في حالة عدم التفاؤل.

وأوضح "أديب"، أن إثيوبيا أعلنت موعد بدء ملء الخزان بغض النظر عن مسار المفاوضات، ليكون بدءا من شهر يونيو أو يوليو المقبل.

وأكد أن هناك جلسة مباحثات واحدة فقط متبقية بعد قبول الوساطة الأمريكية، وإن لم يتم التوصل إلى إتفاق سيتم البحث عن وسيط رابع.
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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة السودان اثيوبيا

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