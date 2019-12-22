ليفربول ضد فلامينجو.. محمد صلاح يتحدث عن شعوره بعد الفوز بمونديال الأندية







عبر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته العارمة بعد فوز فريقه ببطولة كأس العالم للأندية أمام نظيره نادي فلامينجو البرازيلي بالمباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت بالعاصمة القطرية الدوحة وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة هدف مقابل لاشئ .





تصريحات محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد فلامينجو :



قال صلاح:" نحن سعداء للغاية بتحقيق بطولة كأس العالم للأندية وأتينا إلى قطر بحثًا عن الفوز بها الأمور سارت بشكل جيد وسجلنا هدف الفوز ونأمل أن نعود بنفس التركيز في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " كل من فازوا بجائزة لاعب البطولة كانوا أسماءًا كبيرة ولكنني سعيد أكثر بفوزنا بالبطولة وكل زملائي يستحقون الفوز بها، لا أهتم كثيرًا بالجوائز الفردية وأشكر كل زملائي على هذا الفوز الغالي."





وأضاف محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد فلامينجو: "أتمنى الفوز ببطولتي الدوري ودوري الأبطال لأنني طماع. نتوقع أن نقدم أداءًا جيدًا في البطولتين ونسعى للفوز بهما لا يمكنني استبعاد ليستر سيتي أو مانشستر سيتي، السيتي كان بطلًا آخر نسختين ونحاول الحفاظ على تركيزنا ونتعامل في كل مباراة بمفردها أعتقد أنها نتيجة مباراة ليستر أمام مان سيتي جيدة ولكن لا يزال الوقت مبكرًا للحديث عن حسم الدوري. نسعى لمواصلة التركيز وأخذ كل مباراة على حدا في الوقت الحالي".





يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا محمد صلاح سيعود الي إنجلترا اليوم الأحد استعدادا لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.