عمرو أديب يحذر: "ربنا يعدي الأيام القادمة على خير!! (فيديو)



وأعرب "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، عن قلقه من قيام التنظيمات بعمليات إرهابية تعيدهم إلى المشهد من جديد خلال فترة الأعياد قائلا: "ربنا يعدي الأيام الجاية على خير!!.. الفترة دي لحد نص يناير فترة استهداف المسيحيين في كل بلدان العالم.. ألمانيا وفرنسا وانجلترا ومصر".



وطالب "أديب" المواطنين، بضرورة توخي الحذر والانتباه إلى ما يدور حولهم، والإبلاغ فورا في حالة وجود ما يثير القلق سواء اشخاص أو عبوات مجهولة، وكذلك أصحاب الشقق المفروشة.



وأشار "أديب" إلى أن هذا العام، تنظيم داعش الارهابي وأنصاره مصابين بجرح عميق، وهو قتل أبوبكر البغدادي، الأمر الذى يجب أن يؤخذ في الاعتبار للتصدي لأي محاولات انتقامية منهم.



وجه الإعلامي عمرو أديب، الشكر للأجهزة الأمنية في مصر، على مجهوداتها لإعادة الأمان إلى الشارع المصري، وتأمين فترة احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.