عمرو أديب يهين أمير قطر على الهواء (فيديو)



أضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، قائلا: "الدول دي عملت إيه للأمة الإسلامية علشان طالعة تتكلم عنها.. ماذا قدمت من مال أو دماء من أجل هذه الأمة، بل أنهم سلبوا أموال ودماء باهظة الثمن من الدول الإسلامية"، مؤكدا أن القمة ضمت كل رموز الإرهاب في العالم.



وسخر "أديب" من تجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأمير قطر خلال فعاليات القمة، قائلا: "الناس بتقول إزاى اردوغان ماشفش تميم.. يا جدعان مش أردوغان بس.. دا العالم كله مابيشوفش تميم.. هو مش بالطول ولا الحجم".



وتابع: "أردوغان عدى عليه ولا عبره، لان محدش في العالم بيشوف تميم، هو بيعمل إيه للعالم الإسلامي غير دعم الإرهاب".



علق الإعلامي عمرو أديب على قمة "كوالالمبور" الإسلامية التي عقدت الأسبوع الماضي في ماليزيا، قائلا: "إيران وتركيا وقطر قاعدين في ماليزيا بيتكلموا عن العالم الإسلامي، بدون السعودية ومصر.. كيف تكون قمة إسلامية بدون هذا البلدان".