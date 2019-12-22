الغرف التجارية تكشف سر تراجع أسعار الخضروات والفاكهة (فيديو)



وقال "النجيب" خلال مقابلة أجرتها معه الإعلامية لبني عسل، في برنانجها "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن الإصلاح الاقتصادي والتوسع في المشاريع الزراعية الصوب والاستصلاح، خلقت حالة من الإتزان والاستقرار في أسواق الخضروات والفاكهة.



وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار مستمرة في الانخفاض منذ ثماني أشهر، وكذلك اختفت الأزمات التي كانت تواجه المواطنين نتيجة نقص عدد من الخضروات، موضحا أن ذلك تحقق بسبب زيادة حجم المعروض وزيادة منافذ البيع الثابتة والمتحركة.



وطالب "النجيب" بضرورة الحفاظ على الفلاح أو منتجي الخضار والفاكهة، وعدم إغراق الأسواق بسلع معينة، تؤدي إلى خسارة قد تؤثر على مواسم الأعوام التالية.



كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالاتحاد العام للخرف التجارية، أسباب تراجع أسعار السلع والخضروات في الآونة الأخيرة.