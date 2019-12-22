Advertisements
Advertisements
Advertisements

نهائي كأس العالم للأندية.. كلوب يتحدث عن صلاح ويعبر عن سعادته العارمة بعد تحقق البطولة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:44 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements


عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته العارمة بعد تحقيق بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 علي حساب نظيره نادي فلامنجو البرازيلي.


تصريحات كلوب بعد نهائي كأس العالم للأندية :

قال مدرب ليفربول:"ينتابني شعور عظيم بقد كنا مُرهقين جداً بعد مباراة شديدة جداً من الصعب عليّ وصف تقديري واحترامي للاعبي، لقد كان اداءاً مذهلاً، لقد قمنا بالعديد من اللحظات الجيدة كروياً ‏رأيت عدد من المستويات المذهلة جداً انا سعيد للغاية لأجل مشجعينا، الاجواء بالملعب كانت رائعة، يجب ان يفخر فلامينجو بما قدمه اليوم لكن اعتقد انه استحقينا الفوز وكنا الجانب الأفضل ‏لقد كنا الفريق المُسيطر على اغلب اجزاء المباراة لذا انا سعيد جداً".


وأضاف يورجن كلوب بعد نهائي كأس العالم للأندية:" ‏لم يكن هنالك شيء اكثر لفعله سوى الفوز بهذه المباراة للمرة الاولى بتاريخ النادي الرائع هذا، انا فخور بلاعبيّ جداً البرازيل تقدم كرة القدم في جميع ارجاء المعمورة يجب ان يفخورا بذلك، انهم معروفين عالمياً، لدي 3 برازيليين بالفرطق وهم مهمين وحاسمين جداً لنا، بوبي سجل هدف الفوز وكان ذلك يعني كل شيء له ولنا ايضًا ‏لكلا الفريقين كانت مباراة صعبة وبدنية جداً، تعرض حارسهم لتشنّج وهذا يفسر انهم خاضوا الكثير من المباريات، كل احترامي لفلامينجو، الليلة كان يتعلق الامر بإتخاذ القرار بصورة افضل باللحظات الحاسمة وانا سعيد عما قدمناه".


واختتم المدير الألماني تصريحاته قائلا:" ‏محمد صلاح لم يأتي لقطر لأجل الجوائز الفردية، انه هنا لمساعدة الفريق، نعم فاز بها تكريماً لبلده مصر وهذا امر عادي تماما لكن بصراحة كان محمد جاهزاً للغاية رغم انه لم يُشارك كثيراً بالأسابيع الماضية مثل البقيّة ‏لم يُفاجئنا فلامنجو، لقد شاهدت الكثير من مبارياتهم مؤخراً لكنهم لم يلعبوا امامنا بعد وقتها، اردنا ان نكون مختلفين عما تصوروه عنا وفعلنا ذلك، تمركزنا بالمباراة كان جيداً للغاية وتسببنا لهم بمشاكل كبرى".
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

الدقائق الأخيرة| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية (صلاح يقترب من التسجيل)

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 8 ساعات

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

منذ حوالي 7 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى بكري: التعديل الوزاري خلال ساعات.. وهذه هي الأسماء المرشحة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 7 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:00 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

08:43 م

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

09:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status