عرض إماراتي لضم نجم الأهلي في يناير

تلقى مسؤولو الأهلى عرضا من أحد الأندية الإماراتية للتعاقد مع المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.





وكان عرض وصل إلى نادى الأهلى عن طريق إحدى شركات التسويق، بمقابل مادى يصل إلى 2 مليون دولار.





وهناك محاولات للاتفاق على الراتب الذى يحصل عليه أزارو، حيث يرغب اللاعب فى الحصول على 500 ألف دولار سنويا، وهو نفس ما يحصل عليه من الأهلي.



