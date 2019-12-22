بعد فوز التونسي مهدي عياشي بلقب "ذا فويس5".. تعرف على أسماء وجنسيات النجوم الفائزين في المواسم السابقة

الفجر الفني

١- المغربي مراد بوريقي:



٢- العراقي ستار سعد



3- الأردنية نداء شرارة



4- العراقية دموع تحسين











يعد برنامج "ذا فويس أحلي صوت"، النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice"، الذي تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول ٢٠١٠.وبعد انتهاء الموسم الخامس لبرنامج المواهب "ذا فويس" وإعلان فوز التونسي مهدي عياشي بلقب "ذا فويس 5"، يرصد "" النجوم الفائزين فى المواسم السابقة:فاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي من فريق عاصي الحلاني، وحصل بعد فوزه على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، بالإضافة إلى عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤلة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.فاز العراقي ستار سعد من فريق كاظم الساهر بلقب "ذا فويس" الموسم الثاني، وحظي ستار سعد بفرصة توقيع عقد مع شركة “يونيفرسال” العالمية للموسيقى ونال سيارة رياضية اضافة الى رحلة سياحية على متن سفينة لمدة اسبوع.توجت الأردنية نداء شرارة من فريق شيرين عبد الوهاب بلقب النسخة العربية من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس - أحلى صوت"في موسمه الثالث، وحصلت نداء على عقد رسمي لإصدار ألبوم غنائي كامل.حصلت العراقية دموع تحسين من فريق أحلام على لقب الموسم الرابع من برنامج "ذا فويس أحلى صوت"، وأشاد بها لجنة تحكيم البرنامج على أدائها الرائع.