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بعد فوز التونسي مهدي عياشي بلقب "ذا فويس5".. تعرف على أسماء وجنسيات النجوم الفائزين في المواسم السابقة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:57 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يعد برنامج "ذا فويس أحلي صوت"، النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice"، الذي تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول ٢٠١٠.

وبعد انتهاء الموسم الخامس لبرنامج المواهب "ذا فويس" وإعلان فوز التونسي مهدي عياشي بلقب "ذا فويس 5"، يرصد "الفجر الفني" النجوم الفائزين فى المواسم السابقة:

١- المغربي مراد بوريقي:
فاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي من فريق عاصي الحلاني، وحصل بعد فوزه على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، بالإضافة إلى عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤلة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.

٢- العراقي ستار سعد
فاز العراقي ستار سعد من فريق كاظم الساهر بلقب "ذا فويس" الموسم الثاني، وحظي ستار سعد بفرصة توقيع عقد مع شركة “يونيفرسال” العالمية للموسيقى ونال سيارة رياضية اضافة الى رحلة سياحية على متن سفينة لمدة اسبوع.

3- الأردنية نداء شرارة
توجت الأردنية نداء شرارة من فريق شيرين عبد الوهاب بلقب النسخة العربية من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس - أحلى صوت"في موسمه الثالث، وحصلت نداء على عقد رسمي لإصدار ألبوم غنائي كامل.

4- العراقية دموع تحسين
حصلت العراقية دموع تحسين من فريق أحلام على لقب الموسم الرابع من برنامج "ذا فويس أحلى صوت"، وأشاد بها لجنة تحكيم البرنامج على أدائها الرائع.


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الكلمات المفتاحية

مهدي عياشي منوعات مزيكا لفب ذا فويس

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