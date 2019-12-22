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رضا عبدالعال يكشف المجموعة الأفضل لمصر في تصفيات مونديال 2022

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:17 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف رضا عبدالعال، نجم الأهلى والزمالك السابق، عن المجموعة التي يتمنى وقوع منتخب مصر فيها فى مونديال 2022، وضمت منتخبات الجابون من التصنيف الثانى، والنيجر من التصنيف الثالث، وتنزانيا من التصنيف الرابع.

 وأكد عبدالعال أن الابتعاد عن كوت ديفوار وجنوب إفريقيا هو السيناريو الأفضل للمنتخب المصرى، أما منتخبات التصنيفين الثالث والرابع فتعد فى المتناول رغم وجود منتخبات قادرة على تحقيق المفاجآت مثل زيمبابوى وإثيوبيا وأنجولا وليبيا.  

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) قد وضع المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فى المستوى الثالث فى قرعة تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

 وجاء تصنيف المنتخبات الإفريقية كما يلى: المستوى الأول: السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالى – الكونغو الديمقراطية.

 المستوى الثانى: بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردى – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو.

 المستوى الثالث: مدغشقر – موريتانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوى – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو.  

المستوى الرابع: مالاوى – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – غينيا الاستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا - جيبوتى.
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