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موعد مباراة توتنهام| كيفية مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي مجانًا| بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي beIN المفتوحة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:09 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق توتنهام هوتسبير مع فريق تشيلسي اليوم الأحد 22 ديسمبر في ديربي لندن خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق توتنهام هوتسبير وفريق تشيلسي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


وكان فريق تشيلسي قد خسر مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي الممتاز من فريق بورنموث بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج، بينما فاز فريق توتنهام هوتسبير على فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.


ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خسر مباراته أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.


القنوات الناقله لمباراه تشيلسي ضد توتنهام :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية أنها قد حصلت في السنوات الأخيرة على البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق تشيلسي وفريق توتنهام هوتسبير عبر قناة بين سبورتس 2 HD.
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الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم توتنهام وتشيلسي ترتيب الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي

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