وزير التعليم يزف خبر سار بشأن "كابوس الثانوية العامة"(فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قامت بتغيير نظام التقييم في الثانوية العامة لقياس مهارة الفهم لدى الطلاب، بدلًا من قياس مهارة الحفظ فقط، مشيرًا الى أن الوزارة تريد التأكد من فهم الطلاب ما يتعلمونه، ولكن المقاومة شديدة جدًا.



وتابع وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن تطوير التعلم بدأ يأتي ثماره، ولكن الطريق ما زال طويلا بسبب كثرة المشاكل والعقبات، وهذا الأمر كان متوقعًا، معقبًا: "قدمنا سنة وننتهي من كابوس الثانوية العامة".



ولفت إلى أن الوزارة تضع نماذج من الامتحانات الخاصة بالثانوية على بنك المعرفة، والأمور تتقدم باستمرار، وعلى الطلاب أن لا يقلقوا من قضية دخول الجامعة، خاصة أن التنسيق سيظل كما هو دون تغير.

