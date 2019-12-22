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موعد مباراة مانشستريوناتيد اليوم|مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر|مشاهدة مباراة مانشستر يوناتيد beIN Live
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:55 ص
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محمد جمال
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يستضيف اليوم فريق واتفورد نظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم لي ماسون فى مباراة قوية ومنتظرة من جماهير اليونايتد.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيل على نظيره واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وواتفورد
ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 25 نقطة بينما واتفورد فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط، ولذلك يسعي واتفورد أصحاب الأرض للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعهم بجدول الدوري بينما يسعي اليونايتد للتواجد فى المربع الذهبي.
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