Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التعليم": تصنيف مصر ارتفع 16 مرتبة خلال عام واحد فقط

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:20 ص
Advertisements
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التعليم المصري يحظى حالبًا باهتمام دولي كبير جدًا من مؤسسات دولية ضخمة، لافتَا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية تتعاون مع مصر بصورة كبيرة في مجال التعليم، ويساعدون الوزارة حاليًا على إعداد برامج لتدريب المعلمين، وهناك برامج أخرى لتدريب المعلمين مع اليونيسف واليونسكو، والكثير من المؤسسات الأخرى.

وتابع وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن تصنيف مصر في مجال التعليم ارتفع 16 مرتبة خلال عام واحد فقط، وهذا دليل على وجود تقدم في مجال التعليم في مصر، مضيفًا أن اليابان في سابقة هي الأولى من نوعها تقوم بافتتاح مدارس يابانية خارج حدود أراضيها، ومصر الآن يوجد بها 40 مدرسة مصرية يابانية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من اليابان إدارة هذه المدراس، لنقل التجربة اليابانية في التعليم لمصر.

وأشار إلى أن مصر نجحت في استقطاب 15 أستاذًا مرموقًا في اليابان، وأحدهم استقال من عمله لكي ينقل التجربة التعليمية اليابانية لمصر، وسيتم العمل على زيادة أعداد هؤلاء الأستاذة المرحلة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم مصر طارق شوقي تصنيف مصر في التعليم

أخبار تهمك

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 8 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 6 ساعات

الدقائق الأخيرة| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية (صلاح يقترب من التسجيل)

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 9 ساعات

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

منذ حوالي 8 ساعات

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى بكري: التعديل الوزاري خلال ساعات.. وهذه هي الأسماء المرشحة

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"التعليم": بناء 13 مدرسة مصرية يابانية لجميع المراحل التعليمية خلال المرحلة الثانية

طارق شوقي: التقديم في المدارس المصرية اليابانية يحدث بشفافية مطلقة

مصر واليابان توقعان منحة لدعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بقيمة 7.5 مليون جنيه

مصر واليابان توقعان منحة بقيمة 7.5 مليون جنيه لدعم المدارس اليابانية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:00 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

08:43 م

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status