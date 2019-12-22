"التعليم": تصنيف مصر ارتفع 16 مرتبة خلال عام واحد فقط

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التعليم المصري يحظى حالبًا باهتمام دولي كبير جدًا من مؤسسات دولية ضخمة، لافتَا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية تتعاون مع مصر بصورة كبيرة في مجال التعليم، ويساعدون الوزارة حاليًا على إعداد برامج لتدريب المعلمين، وهناك برامج أخرى لتدريب المعلمين مع اليونيسف واليونسكو، والكثير من المؤسسات الأخرى.



وتابع وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن تصنيف مصر في مجال التعليم ارتفع 16 مرتبة خلال عام واحد فقط، وهذا دليل على وجود تقدم في مجال التعليم في مصر، مضيفًا أن اليابان في سابقة هي الأولى من نوعها تقوم بافتتاح مدارس يابانية خارج حدود أراضيها، ومصر الآن يوجد بها 40 مدرسة مصرية يابانية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من اليابان إدارة هذه المدراس، لنقل التجربة اليابانية في التعليم لمصر.



وأشار إلى أن مصر نجحت في استقطاب 15 أستاذًا مرموقًا في اليابان، وأحدهم استقال من عمله لكي ينقل التجربة التعليمية اليابانية لمصر، وسيتم العمل على زيادة أعداد هؤلاء الأستاذة المرحلة المقبلة.

