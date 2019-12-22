حماقي يتصدر تريند تويتر بعد الحلقة الأخيرة من "ذا فويس"













تصدر المطرب محمد حماقي موقع "تويتر" بعد الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس لبرنامج المواهب "ذا فويس"، الذي عرض على شاشة "mbc مصر".وودع محمد حماقي بكلمات مؤثرة الموسم الخامس قائلا: "عندنا ذكريات كتير مع الموسم ده مش هنقدر ننساها، سعيد جدًا بالموسم وشراكة المدربين والعلاقة اللي بينا كانت جميلة، كنا مستمتعين بالمواهب وبرضو الجمهور استمتع بهذه المواهب، كلهم كانوا حلوين، وبشكر كل القائمين على البرنامج".واختتم "حماقي" حديثه بالشكر للقائمين على البرنامج لما قدموه من مجهود كبير، ليظهر هذا الموسم بالشكل هذا، وأيضاً وجه الشكر لكل الحضور والمتسابقين وقسم السوشيال ميديا فى البرنامج.يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي، كليب "راسمك في خيالي"، والذي طرحه مؤخرًا عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"،وقد حقق نجاحا كبيراً وحاز إعجاب الكثير من الجمهور.