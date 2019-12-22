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السيطرة على حريق هائل بشارع النادى بطنطا (صور)
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:40 ص
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نجلاء البسيونى
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شهد شارع نادى طنطا، بمحافظة الغربية، السبت، حريق هائل بأحد الشقق السكنية، وتم استدعاء الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.
وتلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بشقه سكنيه بشارع النادي، بجوار الحمزاوي، بسبب تسرب غاز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، والإسعاف، وطوارئ الغاز، وذلك للسيطرة على الحريق، وجار تحرير المحضر وأخطرت النيابة، وجار حصر الخسائر.
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