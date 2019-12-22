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صدمة في بايرن ميونخ بعد إصابة نجم الفريق

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم السبت أن لاعب وسطه الإسباني خافي مارتينيز سيغيب لنحو ستة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وخرج مارتينيز مصابا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي فاز فيها بايرن على فولفسبورج بهدفين دون مقابل، وشارك جيروم بواتينج بدلا منه.

ومع توقف مسابقة البوندسليجا لحلول فترة العطلات الشتوية، يستأنف بايرن مشواره في البطولة بملاقاة مضيفه هيرتا برلين في 19 يناير المقبل.
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الكلمات المفتاحية

بايرن ميونخ الدوري الالماني

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