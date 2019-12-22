صدمة في بايرن ميونخ بعد إصابة نجم الفريق

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم السبت أن لاعب وسطه الإسباني خافي مارتينيز سيغيب لنحو ستة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية.

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم السبت أن لاعب وسطه الإسباني خافي مارتينيز سيغيب لنحو ستة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية.