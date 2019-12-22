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عمرو أديب يحذر المسيحيين من الأيام المقبلة.. تعرف على السبب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:45 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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ثمن الإعلامي عمرو أديب، استعدادات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبيين، ويعدي الأيام دي على خير".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن فترة الأعياد هى فترة استهداف المسيحيين، مشددا على أن المواطنين عليهم دور في عملية التأمين، بحيث من يلاحظ وجود شئ غريب في الطريق أو في أي مكان عليه أن يبلغ الأجهزة الأمنية.

ونوه الإعلامي عمرو أديب، بأن هذا العام "الدواعش" مصابون بجرح عميق، والذئاب المنفردة قد تريد تنفيذ بعض العمليات التي من شأنها أن تحدث صوت، مؤكدا أنه يتم استهداف المسيحيين في الشرق والغرب.
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